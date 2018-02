Soomlane ostis uhke talukompleksi Koguva külas alghinnast mitu korda odavamalt

Foto on illustratiivne.

Neli aastat tagasi 890 000 euro eest müüki pandud Tõnise talu Koguva külas müüdi kunagi küsitud alghinnast mitu korda odavamalt.

Kohtutäituri poolt 243 750 euroga avalikule elektroonilisele kordusenampakkumisele pandud kümne hoonega Tõnise talukompleks leidis sel nädalal ostja.

Talu endine omanik Indrek Torv ütles, et talu ostis alghinnale ligilähedase summaga Muhuga seotud Soome kodanik. “Ta on tegus inimene ja loodame, et puhub sellele talukompleksile elu sisse,” märkis Torv, soovimata ostja nime avalikustada.

Pärimise teel talu omanikuks saanud Tallinna mees Indrek Torv ütles, et tal puudusid vahendid nii suure talukompleksi majandamiseks.

Pikemalt loe Tõnise talu loomis- ja müügiloost Saarte Häälest.