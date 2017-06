Soomlased juba teavad, et toitu ei raisata

Tallinna Tänavatoidufestivalile on tulnud end tutvustama ka Soome restoran Waste To Taste, kus toitu valmistatakse poodides müügikõlbmatust kaubast.

Restoranil on sellise kauba kokkukorjamiseks oma auto, mis plekilised banaanid ja kõverad pirnid ning vales mõõdus kartulid hommikul poodidest kokku korjab. Kogenud kokkade käes saab meil veel täielikult raisatavast kuid korralikust toorainest maitsev toit.

Marju Reitsak

"Soomes on olemas ka spetsiaalne võrgustik, mille peamiseks ülesandeks on piirata asjatut toiduraiskamist, mis tänu kohati ebamõistlikutele regulatsioonidele on tõsiseks probleemiks muutumas," rääkis toiduauto leti taga olev naeratav neiu.

