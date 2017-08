Soomlased korraldasid talgud ja sõid kõik poes müüdava lillkapsa ära

Tänavused kehvad ilmad mõjusid halvasti ka Soome talunikele. Nii jäid paljud nendest hätta lillkapsaga, mis ähvardas põllule ära mädaneda.

Paljud talunikud müüsid lillkapsa alla omahinna poekettidele. Kokku kasvatab Soomes lillkapsast umbes 100 farmerit, eelmine aasta kasvatati lillkapsast 272 hektaril.

Kuullota kukkakaali,potut,kesäkurpitsa ja valkosipuli.Keitä kypsäksi,lisää kerma ja soseuta.Mausta currylla ja sumakilla.#kukkakaalitalkoot pic.twitter.com/1IPWCUV5mp — Samuli Karjula (@APSK86) August 19, 2017

Kuuldus lillkapsakasvatajate probleemidest pani tegutsema Soome toidublogija Jenni Häyrineni tegustema. Ta kutsus inimesi üles lillkapsast sööma ja toiduretsepte jagama. Tema üleskutsega ühinesid paljud ning varsti oli Soome sotsiaalmeedia üleujutatud retseptide ja piltidega lillkapsatoitudest, kõigil juures teemasilt #kukkakaalitalkoot.

Lillkapsast osteti nii palju, et Keskpo toidupoodides kasvas müük eelmise aasta sama nädalaga võrreldes 190 protsenti, kirjutab Helsingin Sanomat. Kokku kasvas lillkapsa müük eelmise aasta augustiga võrreldes 90 protsenti.

Lillkapsa ootamatu menu rõõmustab küll tootjaid, kuid farmerite jaoks on kokkuostuhinnad ikkagi madalad.

Samas, nagu nähtub järgnevast pildist, on lillkapsatalgud nii hästi läinud, et kapsas on poest otsa saanud.

Ja taas #kukkakaalitalkoot: hummus normiohjeella, sekaan 3 aurinkokkuivattua tomaattia ja kaksi kourallista uunissa paahdettua kukkakaalia pic.twitter.com/3oFYxwsEiQ — Hanna-Kaisa Simojoki (@HSimojoki) August 28, 2017