Soomlased on valmis itta reisima: siin saab tunde, nagu oleks korraga kahes riigis

Soome turismiajakirjanike liidu liikmed testisid läinud nädalavahetusel reisisihina Ida-Virumaad. “Siin saab tunde, nagu oleks korraga kahes riigis,” ütleb esimest korda Ida-Eestit väisanud Russell Snyder.

Ameeriklane, kes on aastakümneid elanud ja töötanud Soomes, arvab, et soomlased ihkavad sarnast sellega, mis neil endal on, aga midagi ka sellest natukene erinevat.

“Tallinnas on tõmbenumbrid ballett ja ooper. Ida-Virumaa võiks oma huvides ära kasutada Vene eripära. Venemaale minek on keeruline, selleks on vaja viisat, aga siin tekib tunne, nagu oleks korraga kahes riigis. Ida-Virumaal saab tunda Vene hõngu Euroopa atmosfääris. Näiteks süüa asju, mida soomlased tavaliselt ei söö. Mulle hakkas väga meeldima tatar. Ida-Eestis on teistsugune toit, kombinatsioon Eesti ja Vene köögist,” rääkis Russell Snyder Põhjarannikule.

Ta usub, et soomlased sooviksid seda kogeda, kui nad sellest teaksid. Seega oleks vaja üle lahe Ida-Virumaa tuntust suurendada.