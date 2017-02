Soomlased kutsuvad üles sel suvel viimast korda kodust suitsuliha sööma, kuna Euroopa Liit kehtestab sügisel sellele rangemad piirangud.

Euroopa Liit pakub traditsioonilise suitsuliha käitlemiseks erisusi, aga Soome ei taha seda taotlema hakata, antakse teada Soome ajalehes „Maaseudun Tulevaisuus“.

Suitsusaunas suitsutatud sealiha on Euroopa Liidu eeskirjade järgi tervisele ohtlik seoses suitsust saadavate kantserogeensete ainetega, tekitades vähiriski. Nii ei kuulu sel meetodil suitsetatud liha EL- i reeglite alla ja selline liha valmistamismeetod tahetakse sügisel keelata.

Soome leht kirjutab, et Soomes ei olda ametlikult siiani otsustatud, kas erandeid Soome traditsioonilisele suitsulihale taotletakse või mitte. Meie põhjanaabrite jaoks on puuküttel suitsuliha valmistamine väga pikaajaliste traditsioonidega, seetõttu on elanikud päris pahased. Soomlased arutlevad, et sel suvel saab veel viimast korda nautida traditsioonilist suitsuliha, sest sügisel on naturaalse puidukütte suitsu käes kuivatatud lihamüük keelatud.

"Suitsutatud liha on meie traditsiooniline toit. Tarbijad on valmis selle nimel tõusma barrikaadidele,“ kommenteeris lihatöötleja Mika Nopanen, kes suitsetab sel meetodil sea-, veiseliha, müües seda oma müügipunktist.

Septembris hakkavad kehtima EL-i rangemad piirangud, kus arvessse võetakse PAH-ainete sisaldus toiduainetes, neid tekib rohkem just naturaalse liha suitsutamisel. PAH- ained on polütsüklilised aromaatsed ained, mis tekivad orgaanilise aine mittetäielikult põlemisel ehk teisisõnu kantserogeenseid aineid sisaldav tõrv, jõudes ka toiduainesse.

Soome metsandus- ja põllumajandusministeeriumi hinnangul on PAH-ainete ohtlikkus tervisele vaieldamatu, kirjutatakse ajalehes „Maaseudun Tulevaisuus“. Soomes kaalutakse erandi taotlemist EL-st, et traditsioonilisel meetodil suitsuliha tootmist võiks jätkata. Erandit vajaks umbes 300 Soome väiksemat lihatootjat-töötlejat, kellest paljud on seotud ka liha esmatootmisega.