Soomlased vaidlevad kohvi maitse üle

Kas teadsite, et filtriga valmistatud kohvi rasvaprotsent on väiksem kui kannukohvil, kuna filter imeb osa rasvast endasse?

Küllap säilitame kohvi valesti, et selle maitse nii lühikese ajaga muutub, arutlevad meie põhjanaabrid soomlased.

Kui kaua võib seista kohvipakk avatuna toatemperatuuril? Aga külmkapis? Ja miks kohvi maitse muutub nii kiiresti mõruks – selle üle arutlevad soomlased kui suured kohvinautijad. Ajalehes Maaseudun Tulevaisuus on õigele kohvitamisele pühendatud mitu artiklilt. Pauligi koolitaja Jori Korhonen ja firma arendusjuht Karla Koullias selgitavad lehes, kuidas toimida avatud kohvipakiga, et korralikku jooki saada ka nädala pärast. Kohv ise säilib seistes pikka aega, kuid selle maitse muutub, aroomid hajuvad ja kohvipulbri konsistents muutub.

"Hapnik on kohvi vaenlane nr 1, kui kord avatud kohvipakki ei hoita hermeetiliselt suletuna, siis maitse muutub ka väga lühikese ajaga," selgitab Pauligi koolitaja.

Kuna madalas temperatuuris muutused aeglustuvad, tuleb kohvi hoida jahedas.

Nii selgub Soome lehest, et avatud kohvipaki toatemperatuuril hoidmisel on selle esialgse maitse säilivusaeg nädal aega ja külmkapis hoidmisel kaks nädalat.

Asjatundjad soovitavadki hoida avatud kohvipakki pigem külmkapis, samas tuleb sel juhul kohvipakk sulgeda hermeetiliselt, et ta ei võtaks sisse teisi külmakapi lõhnu, maitseid ja niiskust.

Samas teise koolkonna esindajad on arvamusel, et külmkapis ei tohiks mingil juhul kohvipakki hoida, kuna külmutamine võib ka maitset muuta. Nendel, kes vähe kohvi joovad, soovitatakse suuremaid kohvipakke mitte soetada, vaid osta jahvatatud kohvi väiksemates pakendites.

"Kohv on värske põlluvili. Seetõttu oleks hea, et seda ostetaks vastavalt tarbimisele, näiteks kord nädalas. Kõige parema maitse saab siis, kui osta kohviube ja ise jahvatada,“ soovitavad Soome eksperdid. Hästi tehtud kohvile ei pea mingeid maitseaineid lisama. Kui aga maitse on liiga mõru, siis võib suhkru asemel ka näpuotsaga soola oma kohvitassi lisada, sest ka sool aitab kohvi maitsest parandada.

Kohvimasinat tuleb ka korralikult puhastada, kuna kohv sisaldab rasva. Rasvaläiget võib näha valmis tehtud kohvi pinnal, samas ei tohi seda läiget olla liiga palju. Puhastamata masinas rasv rääsub ja annab kohvile nn vana maitse. Kohvimasinat tuleb puhastada kord nädalas, filtrikohvi valmistamisel tuleb iga valmistuskorra järel pesta kann ja filtrihoidja kuuma vee ja harjaga. Ka tasub teada, et filtriga valmistatud kohvi rasvaprotsent on väiksem kui kannukohvil, kuna filter imeb osa rasvast endasse.