Sopp ja augud – metsaveokid muutsid Raplamaa tee läbimatuks

Raplamaal Käru vallas on Kädva küla elanikud mures oma tee pärast, mis on muutunud seal sõitvate metsaveoautode tõttu läbimatuks.

"See on juba kuu aega või isegi rohkem selline olnud," ütleb külaelanik Eha.

"Rahvas käib siit Türile. Ainult 6,8 kilomeetrit, aga auk on augus kinni ning kohati vaata, et jää lihtsalt rööbastesse kinni. Kädva ja Vahastu on täiesti ära lõigatud. Pääseme küll kuidagi metsateid pidi siit välja, aga see on selline autode lõhkumine, et jube," räägib ta.

