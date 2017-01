Juba aastaid kehtib Eestis kohustus sorteerida tekkivaid jäätmeid.

Üldjuhul peaks segaolmejäätmeid, paberijäätmeid ja biojäätmed saama ära visata kodu lähedal asuvasse konteinerisse (biojäätmeid saab ka koduaias komposteerida). Erinevat liiki pakendid peaks viskama pakendijäätmete taaskasutusorganisatsioonide väljapandud eraldi konteineritesse, mis peaksid asuma suuremates asulates inimese kodust 500–1000 m kaugusel, hajaasustuse korral asustuskeskustes (arvestusega 1 kogumiskoht 500 inimese kohta).

Aga kui võtad ette teekonna lähima pakendikonteinerini ja avastad, et see on silmini täis ning ajab üle ääre, mida siis teha? Kui ei taha prügi maha visata, tule võtta ette veel üks jalutuskäik järgmise konteinerini. Aga kui esimene konteiner on tühjendamata ka järgmisel, ülejärgmisel ja ka kolm päeva hiljem, siis ajab südame täis küll. Eriti kui selline asi pole esimene kord.

Nii juhtus minuga. Võtsin ja helistasin siis Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ-sse (ETO), mille logoga kollane konteiner on Tartus Anne kanali juures jalakäijate silla juures. ETO juhatuse liige

Siret Kivilo väitis algul, et Tartus tühjendatakse nende pakendikonteinereid üks või lausa kaks korda nädalas ja üle ääre ajav konteiner on mingi ebakõla tulemus.

Pärast kontrollimist selgus aga, et antud pakendikonteinerit tühjendatakse tunduvalt harvem. „Seni on antud konteiner täitunud ca 3 nädalase intervalliga, konteineri täituvust kontrolliti 9. jaanuaril, kui tühjendati samas kõrval asuvat klaaspakendi konteinerit ja sel hetkel oli kollane konteiner tühi (konteineri põhjas olid üksikud pakendid),“ seisis Kivilo saadetud vastuses. „Antud juhul võib olla tegu nii erakorralise ületäituvusega kui tühjendusgraafiku ümbervaatamist vajava konteineriga.

Ületäitumise ennetamiseks vaatame konteineri tühjendusgraafiku üle ja vajadusel käiakse konteinerit tühjendamas senisest sagedamini.“

Seega tuleks ka teistel hoolsatel jäätmete sorteerijatel, kes on kokku puutunud üle ääre ajavate ja tühjendamise järele karjuvate pakendikonteineritega, võtta ühendust pakendite kogumist korraldava organisatsiooniga ja murest teada anda.