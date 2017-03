Sorteerimata prügi võib minna kallimaks

Põhja-Tallinnas on toiminud uus prügiveosüsteem ja uus vedaja on põhjustanud palju nurinat, sest konteinereid ei tühjendata õigel ajal ja prügikastide kõrvale tekivad suured olmeprügi hunnikud.

Sortimata prügi äraandmine läheb edaspidi võrreldes jäätmete sorteerimisega ilmselt üha kallimaks - see kõik tuleks keskkonnaministeeriumi kava kohaselt tulevikus prügiarvel ka üksikasjalikult lahti kirjutada.

Riik eraldas hiljuti omavalitsustele 2,2 miljonit eurot selleks, et linnad ja vallad parandaksid inimeste võimalusi jäätmeid liigiti koguda. Need on mõned sammud taaskasutuse edendamiseks, võimalusi on mitmeid, vahendas ERR Uudised.

Keskkonnaministeeriumi nõunik Peeter Eek ütleb, et ladestamine on praegu ilmselt liiga odav. Hiljuti tegid ka OECD, Euroopa Komisjon ja riigikontroll ettepaneku kaaluda uue keskkonnatasu sisseseadmist segaolmejäätmete energiakasutusele, et suurendada liigiti kogumise ja ringlusse võtmise initsiatiivi.

Juba 2020. aastaks on EL võtnud sihiks prügi 50%-lise taaskasutuse. Ja 2030. aastaks on Euroopa Komisjon eesmärgiks pakkunud 65%, mida Euroopa Parlament soovib tõsta lausa 70%-ni.