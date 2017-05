Sõrve säärele kavandatavale looduskaitsealale on tugev vastuseis

Sõrve säärele kavandatavale looduskaitsealale on vastuseisu avaldanud nii Torgu vald, kohalik turismiettevõtja kui ka Eesti lohesurfi liit.

Avalikul väljapanekul olevale Sääre looduskaitseala kaitse-eeskirjale saadetud vastuslausetes rõhutakse piirangute ebaproportsionaalsusele ja nende vajalikkuse tõendamatusele. Soovitakse uusi ja täiendavaid uuringuid, kirjutab Saarte Hääl.

Keskkonnaamet, kes toetub kaitse-eeskirjas mujal Euroopas tehtud lindude uuringutele ja kohapealsele paikvaatlusele, on varem nentinud, et täiendavaid uuringuid teha pole mõtet. Ei olevat võimalik, et need annaksid piirangute kehtestamisele vasturääkiva tulemuse.

Kavandatav kaitseala hõlmaks praktiliselt kogu Sõrve säärt ja sealset lahte, lisaks ka lähedal olevaid laidusid.

Torgu vallavolikogu arvates on vaja uurida looduskaitseala täiendavat mõju kalandusele, turismile ja piirkonna sotsiaalmajanduslikule olukorrale.