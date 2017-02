Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni täna riigikogus korraldatud regionaalsete töökohtade arutelul jäi kõlama arvamus: riigi kohus on aidata senisest jõulisemalt kaasa sellele, et ettevõtlus areneks ka väljaspool Tallinna ja Tartut ning Harjumaad.

„On selge, et riigi võimuses on mõjutada töökohtade regionaalset paiknemist ja seega ka elu jätkumist maapiirkondades. Me oleme otsinud vastuseid küsimusele, kuidas teha nii, et ettevõtjatel oleks kasulik minna suurematest keskustest eemale,“ ütles Lääne maavanem Neeme Suur. Tema hinnangul toetab uute töökohtade teket kõige tõhusamalt regionaalsete erisuste, eeskätt maksuerisuste kehtestamine.

Neeme Suur on koos Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsendi Garri Raagmaaga koostanud aruande, mis käsitleb regionaalsete töökohtade loomise abinõusid. „Väike Eesti on Euroopa esimese viie hulgas oma suurte regionaalsete erisustega ja piirkondlikud vahed aina süvenevad. Tallinn ja viimasel ajal just Tartu kühveldavad kõige rohkem endale ka avalikku raha ja euroraha. Tallinnas ja Tartus tööpuudust samahea kui pole, ääremaadel on töötuid kümne protsendi ringis,“ rääkis Raagmaa.

Raagmaa käis välja rea ettepanekuid, mis näevad ette maksusoodustusi ettevõtjatele, kes loovad uusi töökohti tööstuse valdkonnas. Näiteks võiksid nad maksta oma töötajate eest sotsiaalmaksu 50 protsendi ulatuses ning eeskätt võiksid erisused kehtida ettevõtetele, kes maksavad oma töötajatele vähemalt 1000 euro suurust palka ja kus on üle kümne töötaja. Samuti mõjub regionaalsele tööhõivele nullbürokraatia ja lihtsam asjaajamine maksu-ja tolliametiga.

Ettevõtluse- ja tehnoloogiaminister Urve Palo tutvustas valitsuse täiendavaid samme piirkondliku ettevõtluse elavdamiseks. Muuseas rakendub 2017. aastal suuremas mahus elektri ja muude võrkudega liitumise toetus ning riik paneb tugevamalt õla alla lairiba internetiühenduse ehk viimase miili toetusele. Riiklikult toetatud üürielamute programmi keskne eesmärk on aidata kaasa sellele, et uued ettevõtted ja töökohad ei jääks loomata põhjusel, et piirkonnas pole kortereid.