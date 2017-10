Sportlikust huvist sügisel Hiiumaal söögikoha avanud mees: kui talvel ellu jääd, oled suvel tegija!

Septembris Käinas hotell Liilia esimesel korrusel toidukoha avanud Jüri Metsma ütleb, et sügis on just õige aeg söögikoha avamiseks.

“Kui talvel ellu jääd, siis oled suvel tegija. Kui talvel ellu ei jää, pole mõtet suvel siia tulla, siis sa hakkama ei saa,” on neli aastat Hiiumaal elanud Jüri Metsma ehk Jürka kindel. “Eks ta üks sportlik huvi on, kas sa oled suuteline seda tegema või ei.” Söögikohas, mille nimeks ongi Jürka Juures saab süüa koduseid ja soodsa hinnaga toite. “Pakume kohalikule rahvale mõeldud lõunasööki, meil käiakse ka õhtul einestamas,” lisas ta. Metsma sõnul on suur pluss, et peale kooli saavad uues söögikohas söömas käia ka õpilased. “Kool lõppeb nelja paiku, aga emad-isad saavad alles viiest-kuuest koju. Lapsed söövad siin tundide lõppedes kõhud täis,” ütles Jürka Hiiu Lehele. Uues söögikohas serveeritakse külastajatele päeavas umbes poolsada praadi ja Jüri Metsma on sellega esialgu rahul. Sellegipoolest oli söögikoht esimese kuu järel kahjumis. Siiski on Metsma optimistlik, et inimesed on uue söögikoha üles leidnud ja tasapisi hakkavad kogunema ka broneeringud. Maalehe aastaraamat – asendamatu abiline!

