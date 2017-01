Stockholmi Keskkonnainstiuut tunnistati maailma mõjukaimaks keskkonnapoliitika mõttekojaks

SEI Tallinn juhataja Lauri Tammiste. Foto: Rauno Volmar

Stockholmi Keskkonnainstiuudile (SEI) määrati Pennsylvania Ülikooli poolt välja antavas Global Go To Think Tanks Index’is, mida peetakse mõttekodade peamiseks andmebaasiks ja mõõdupuuks, maailma mõjukaima keskkonnapoliitika mõttekoja reiting.