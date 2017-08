Südameapteegi uueks tegevjuhiks saab Risto Laur

Pharma Holding OÜ-d ehk Südameapteeki hakkab alates 16. augustist juhtima seni ettevõtte korporatiivklientide müügijuhina töötanud Risto Laur. Südameapteegi tänane tegevjuht Katre Kõvask asub koondunud Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimeheks.

“Mul on hea meel, et minu mantlipärija on kasvanud välja meie enda tublist meeskonnast, kelle töö tulemusena on Südameapteek viimaste aastatega teinud tugeva äritulemuse. Risto tunneb meie organisatsiooni nii inimeste kui ka numbrite poolelt ning on igati valmis jätkama ettevõttes tegevjuhina,” lausus Katre Kõvask ning lisas, et Südameapteek on viimase kahe aasta jooksul teinud olulise hüppe nii äritulemuses kui ka organisatsiooni arengus. "Ettevõte on jätkuvalt kasvamas ja arenemas ning meil on olnud suurepärane meeskond, kes on osanud kasvuvõimalused üles leida ja teoks teha. Usun, et Risto koos meeskonnaga viib ka edasised plaanid edukalt ellu,” lisas Katre Kõvask.

Risto Lauri sõnul võtab ta üle tugeva vundamendiga ettevõtte, mida edasi ehitada, jätkates meeskonna poolt valitud kasumliku kasvu strateegiat, mis on end õigustanud. 2016. aastal kasvas Südameapteekide käive aasta varasema ajaga võrreldes 14%, samal ajaga ettevõte kolmekordistas oma puhaskasumit ja kahekordistas EBITDA. Klienditeenindust hindava Dive uuringu alusel on kliendid Südameapteekide proviisorite pädevusele ja nõustamisoskusele andnud tänavu aastal maksimumhinde, tuues välja arusaadavat selgitust, seal hulgas toimeaine kohast head selgitust ning diskreetset klienditeenindust, mis apteegi klienditeeninduse puhul on oluline. Sama uuringu alusel on Südameapteegi soovitusindeks kõrgem, kui valdkonna keskmine Eestis, mis näitab klientide usaldust.

Südameapteegi kasumliku kasvu taga on Risto Lauri hinnangul olnud kindlasti tugev nõustamis- ja klienditeeninduse tase, kuid samuti innovaatiline tootevalik, mis saab olema fookuses ka edaspidi. "Eesti apteegiketina oleme toetanud kodumaiseid, uusi ja innovaatilisi ekspordipotentsiaaliga tooteid nagu Capster või TempID, mis esimesena on tulnud või tulemas müügile just Südameapteekidesse. See on joon, mida jätkame edaspidi, et eristuda turul tootevalikuga” lausus Risto Laur. “Apteek on täna palju enamat kui vaid koht, kuhu tulla siis, kui tervis vilets. Tänane Südameapteek keskendub tervise hoidmisele ja haiguste ennetamisele, tehes seda nii läbi professionaalse nõustamise kui ka laiapõhjalise sortimendi.”

Risto Laur on Pharma Holding OÜ Südameapteekide korporatiivklientide müügijuhina olnud ametis alates 2015. aastast, juhtides igapäevaselt läbirääkimisi erinevate meditsiini- ja tervishoiuasutustega ning suurklientidega. Risto Lauril on tippjuhtkonna liikmena pikaajaline meeskonna- ja kliendisuhete juhtimiskogemus nii Südameapteegis kui ka mitmes mainekas ettevõttes. 2003 - 2010. a. töötas Risto Swedbank Liising AS-s, juhtides viimased kolm aastat autoliisingu tooteüksust ning osales jaepanga krediidikomitee tegevuses. 2010 - 2015. a. töötas ta Amserv Grupi korporatiivklientide osakonna juhatajana, olles Amserv Grupi AS juhtkonna ning Ascar Auto AS juhatuse liige.

Pharma Holding OÜ Südameapteekide ketti kuulub 76 apteeki üle Eesti, seal hulgas valve- ja ööapteegid Tallinnas Tõnismäel ja Lasnamäel ning Tartu Ringtee ööapteek, andes tööd ligikaudu 364-le inimesele. Pharma Holding OÜ omanikeks on Põhjamaade jaekaubanduses tuntud Oskar Svensson (70%) ning Tarmo Laanetu (30%). Ettevõtte käive oli 2016. aastal 51,2 miljonit eurot, kasvades aastaga 14% ning EBITDA 1,9 miljonit eurot, mis on 2 korda enam kui aasta varem.