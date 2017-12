Kuigi algul räägiti, et suhkrumaks pannakse peale vaid limonaadidele, siis Riigikogus tehti natuke mustkunsti, nii et magustatud jookide seaduse vastu võtmise ajaks olid seal kirjas ka piimatooted ja täismahlad. Rahandusministeerium selgitas kübaratrikki sellega, et enne Euroopa Komisjonilt neile toodetele maksuvabastuse saamist hakatakse nendelt igaks juhuks maksu koguma. Samas polnud ministeerium suutnud maksuvabastuse taotlust Brüsseli poole teele saata.

Seega oleksid vanemad pidanud lastele piimatooteid või täismahla ostes järgmise aasta algusest hakkama riigi kukrut magusamaksuga täitma. Või soolase maksu vältimiseks Lätist mahla ja jogurtit ostmas käima.

Õnneks võitis terve mõistus, kuna president Kersti Kaljulaid tõmbas pidurit ja jättis vastava seaduse välja kuulutamata.