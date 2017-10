Suhtlusprobleemid võinuks maksma minna katuse

Segadused kirjavahetuses oleksid Kärdla koguduse äärepealt ilma jätnud riigilt kiriku katuse restaureerimiseks küsitud 340 000 eurost.

Hiiu vallavanem Reili Rand saatis augusti lõpus peaminister Jüri Ratasele kirja, kus soovis riigilt saada 340 000 eurot kontserdipaigana tuntud Kärdla kiriku katuse restaureerimistööde alustamiseks sel aastal, kirjutab Hiiu Leht.

13. septembril sai Rand kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantslerilt Tarvi Sitsilt vastuse, et muinsuskaitseamet on programmist “Pühakodade säilitamine ja areng” andnud EELK Kärdla kogudusele selleks aastaks toetust 20 000 eurot ning muid vahendeid programmiväliseks toetamiseks ei ole.

Järgmisel päeval selgitas Sits, et igapäevase suhtlemise käigus avastati, et vallavanema kiri oli jõudnud vale ministeeriumini. Kuigi alguses tuli kultuuriministeeriumilt taotluse kohta eitav vastus, avaldas Hiiu vallavanem lootust, et rahandusministeeriumilt puuduolev raha siiski saadakse, kuid veel septembri keskel ei julgenud ta midagi kindlat öelda.

Ott Heinapuu rahandusministeeriumi avalike suhete osakonnast ütles eelmisel nädalal Hiiu Lehele, et valitsus on põhimõttelise otsuse teinud ning rahandusministrile on esitatud ettepanek toetada riigieelarvest Kärdla kiriku restaureerimist taotletud 340 000 euroga. Vastavat käskkirja on oodata lähiajal.

EELK Kärdla koguduse juhatuse esimehe Tiit Harjaku sõnul segab kirikukatuse seisukord juba kirikus toimetamist ning vihma ajal on lekkekohtade alla pandud anumaid, kuhu vesi tilgub.