SUITSUSAUNAS | Mooska talu perenaise muistsed lood muudavad saunaskäigu vägagi eriliseks

Kas oled kunagi mõelnud, mis tunne võis olla ema üsas? Kas seda tunnet on võimalik uuesti tunda või taasluua? Mis on meie geneetiline mälu? Kust me pärit oleme?



Valga muuseumi töötajatel on käsil sünnitusega seotud pärimuse kogumine, mis on ettevalmistus järgmise aasta alguses toimuvale näitusele „Hälli kiigutaja“. Näitus vaatleb, kuidas sünnitusega seotud praktikad ja traditsioonid on muutunud saja aasta jooksul.

Suitsusaun on olnud eestlastele omane juba läbi aegade ja paik, kus on ilmavalgust näinud paljud meie esivanemad. Seda, miks suitsusaun on eestlastele püha paik põhjendas Eda Veeroja sellega, et seal on kättesaadavad esivanemate oskused ja teadmised. Sauna ei tohtinud kunagi minna kurjade või halbade mõtetega, lastel ei lubatud saunas kiljuda ega valjusti hõigata. Enne sauna minekut palus Eda Veeroja meil enda sisse vaadata ja mõelda, kuidas meie meel on ja kui keegi vajas rahustamist siis sellel soovitas Eda Veeroja ennast külma veega kasta. „Enne tiiki ja siis sauna. Seda just meelerahu jaoks,“ lisas ta.

Foto: Valga Muuseum

II osa. Saunas sees

Olgu öeldud, et saunas käiakse ilma riieteta. Käterätik, mis polnud 100% looduslikust materjalist tuli sauna eesruumi jätta. Unustada tuli kosmeetika, šampoon ja seep. Esimese leili ajal soojenesime aeglaselt üles ja Eda rõhutas, et me jälgiksime oma hingamist. Kui hingata rahulikult ühtlaste vahedega sisse ja välja, siis tunneb keha ennast turvaliselt. Pärast esimest leili pesime ennast lipega (lehtpuutuhk, mis on seisnud vees) ja loputasime leige veega. Järgmise leili ajal hõõrusime enda keha soolaga. Eda õpetas meid: „Hõõruge kogu keha soolaga kokku – naised alustavad hõõrumist vasakust jalast ja mehed paremast jalast. Samal ajal korrake: Sool, sool kaitse mind kurja eest nii väljast kui seest. „Seest“ tähendab seda, et kõige rohkem teevad meile kurja meie oma negatiivsed mõtted ja hirmud

Seejärel võttis Eda trummi ja kutsus sauna esivanemaid. „Lapsi eostati varem saunas just seepärast, et usuti, et nii tuleb neisse meie esivanemate vägi“ rääkis ta. „Kuumas saunas ei ole seda just mugav teha. Aga külmas saunas edeneb asi palju paremini. Ja olen siin Mooska saunas tuhandeid inimesi näinud ja võin öelda, et ühelgi mehel ei ole tõusnud noku kuumas saunas isegi segasaunas mitte. Ilmselt ikka sellepärast, et kuumas saunas on raske.

Foto: Valga Muuseum

Ja seepärast püüan ma väita, et lapsi ei tehtud kõvasti köetud saunas vaid jahtunud saunas või järgmise päeva saunas. Võite ise ka mõelda, kui mitu põlvkonda elas ühes ruumis koos ja siis ei olnud see tegevus seal just kõige mugavam,“ jutustas Veeroja. „Ja nii ongi, et meie kultuuris on seda tegevust palju saunas tehtud. Kui taheti poisslast, siis pidi mees olema aktiivsem ja naine pidi lebama mehest paremal pool. Kui tütart siis vastupidi. Kui sündis poiss siis tema kohta öeldi, et sündis poeg aga kui tüdruk siis öeldi, et sündis laps.“

Peale tunni ajast saunatamist, kui siseorganid on ka soojaga harjunud, jagas Eda meile välja vihad. Eda kasutab vihtade tegemiseks erinevaid puuliike, näiteks meestele jagas ta kätte sarapuust vihad. Sarnaselt soola hõõrumisega alustavad naised tema õpetuse järgi vihtlemist vasakust jalast ja mehed paremast. Vihtlemist saatsid saunasõnad:

Sop-sop soone peale

Vihalehed sääre peale (seere pääle)

Kintsu pääle

Seere pääle

Sop-sop sop

Sop sop soonõ pääle viha lehes veere pääle, keväjäse kindsu pääle, suur suvi sällä pääle, sügüsedse seere pääle, talvõkõlmäst talla ala…

Käed kergeks, silmad selgeks

„Õieti saunas käimine lõpetab alati sinu elus mingi perioodi. Kui sul on mured ja sa otsid vastuseid, leiad need kõige paremini saunas lõõgastudes, mõtiskledes ja esivanematega nõu pidades,“ on Eda Veeroja veendunud. Abiks selle juures on sõnad: „Mis minekul see minku, mis tulekul tulku.“ Kõvasti vihelda tuli ka jalataldu, sest usuti, et kõik hädad tulevad inimeste sisse jalgadest. Löö vihaga vastu jalgu ja ütle: „pikk tii minah,“ õpetas Veeroja.

Sauna lõpetamisel visatakse ennast lava peale nõrguma. Selili või külili nii nagu mugav on. „Võta looteasend, tõmba jalad natukene krõnksu. Suitsusaunas olekut on kõige rohkem võrreldud ema üsas olemisega. Pane oma silmakesed kinni ja mõtle korraks, mis tunne sul võis olla ema üsas. Kuskilt tulevad pulsilöögid. Ja ega sa ei teagi, kas need on sinu pulsilöögid või sinu ema omad.

Saun lõpetab su elus ühe ajajärgu ja homme siit sauna uksest välja astudes hakkab uus aeg. Selleks, et sa saaksid uuele vastu minna puhta hingega, ole hea anna endale andeks kõik, mis sa arvad, mis sa oma siiamaani elus valesti teinud, oled tegemata jätnud, oled halvasti mõelnud, öelnud või teinud. Sa oled lihtsalt inimene, sa oled teinud nii nagu sa oled saanud. Lepi sellega, kus sa täna oled. Meie tänapäeva kultuuris hoitakse inimesi süütunde peal, kuid süütunne on halb kaaslane. Kui sa tahad hästi elada, siis ära süüdista ennast.“

Pärast meie väljumist lahkub Eda saunast viimasena – selg ees ja sauna tänades.

Foto: Valga Muuseum

III osa. Toas