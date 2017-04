Sündimus kukub jätkuvalt

Tänavu registreeriti Eestis kolme esimese kuuga 254 sündi vähem kui mullu sama ajaga.

Eesti perekonnaseisuametites registreeriti esimeses kvartalis 3141 sündi, mis on 254 sünni (7,5%) võrra vähem kui mullu esimesel kolmel kuul.

Jaanuaris sündis 1058, veebruaris 1008 ja märtsis 1075 uut ilmakodanikku. Kui jaanuaris ületas sündide arv eelmise aasta jaanuari taset veel 40 võrra, siis veebruaris ja märtsis jäi see juba mullusele alla vastavalt 106 ja 188 võrra.

Sündide arv on Eestis langenud 2011. aastast alates. Üksnes 2015. aastal vähenemine peatus ja tegi aasta varasemaga väikese tõusu (+281 last) ning küündis 13 973 sünnini. Läinud aastal registreeriti 13 923 lapse sünd, mis tähendas taas vähenemist 50 võrra.

Viimati registreeriti siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmeil vähemalt 14 000 sündi 2012. aastal, misjärel on see jäänud siiski üsna stabiilselt pidama sellest veidi allapoole. Käesoleva sajandi parim titeaasta Eestis on olnud 2008. aasta 16 028 uue ilmakodanikuga.