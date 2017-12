Sündmused, mis meid 2017. aastal rõõmustasid või kurvastasid

Kohalike omavalitsuste valimistega pandi valdu suntliitnud haldusreformile punkt.

EV100 tähistamine algas rahvamatkaga mööda piire, noorte isekorraldatud tantsupeo puudutus tabas aga tuhandeid südameid.

Coop pank korjas maarahva seas kliente, samas kui e-riigis käis tants ID-kaardi turvaaukude ümber.

Alkoralli Lätti muutus tänu aktsiisitõusule eestlaste massispordialaks, ka toit on aastaga kallinenud ligi kaheksa protsenti.

Põllumajandusest on rohkem häid uudiseid: piima hind normaliseerus, põllumeeste top-up on ametlikult taastatud, loodi ühistuline lihatööstus ning loomisel on ka piimatööstus. Kuid maru hävitas loodetud rekordsaagi.

Metsameestel oli raske aasta: tee, mida tahes, ikka saad sõimata.

Ja ei maksa unustada ka lameda Maa pealetungi.