Eesti tähtsaim pidupäev on teatavasti sattunud aasta kõige külmemale ajale – veebruarisse.

Ilm on väga oluline tegur eriti paraadide korraldamisel. USAs tõsteti näiteks presidentide ametisse õnnistamise pidustused 1937. aastal märtsi algusest 20. jaanuarile lootuses, et ilmad on siis ehk stabiilsemad. Asjatult.

1933. aastal võttis vabariigi valitsus kõne alla küsimuse, kas ei tuleks aastapäev viia mõnele teisele päevale, mis oleks meeldivamal aastaajal – nimelt 15. juunile, mil Eesti Asutav Kogu võttis vastu 1920. aasta põhiseaduse. Aga siis oleks jällegi võidupüha liiga lähedal!