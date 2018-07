Sünoptik Taimi Paljak: kuuma haripunkt seisab meil veel ees!

Taimi Paljak, mida on viimastel päevadel sünoptikutelt kõige rohkem küsitud?

Ikka seda, miks on nii kuum olnud. See on nagu saatuse iroonia. Eelmise aasta suvel kordus päevast päeva küsimus, miks on niisugune ilm Eestimaal. Miks aina sajab ja jahe on? Et kuhu on meie suved jäänud? Ja sellel aastal nüüd vastupidi, miks on meil nii kuum.