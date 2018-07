Sünoptik: tavatu palavus püsib vähemalt augusti alguseni

Riigi ilmateenistuse juhtivsünoptiku Taimi Paljaku sõnul püsib Eestimaa vallutanud kuumus esialgsetel andmetel augusti alguseni.

Paljak ütles ERR-ile, et reedel ja laupäeval tõmbub palavus natuke tagasi Valdavalt 24-25 kraadini), oodata on ka hoovihma.

Pühapäevast on oodata taas ilma kuumenemist ning temperatuurid ulatuvad kuni 30 kraadini.

"See on tavatu," ütles Paljak kõrgete temperatuuride kohta.

Augusti kohta on täpset prognoosi veel vara teha, kuid Paljak ütles, et osa prognoosmudeleid on augustit tavapärasest soojema ja kuivemana ennustanud.