SUPERLUKS | Saku mõisas saab nüüd õllevannis mõnuleda

Õllespaa, mis avati Saku mõisas tänavu 20. jaanuaril, pakub väiksemale seltskonnale kaht kaheinimese õllevanni ning lisaks õlletünni kuni kuuele kümblejale.

„Õllespaa traditsioon ulatub muistsetesse aegadesse. Kirjalikes allikates mainiti esimest õllespaad umbes 2000 aastat tagasi,” tutvustavad sakulased oma teenust.

Õlleprotseduuride pakkujad kiidavad, et õlu on nahale ja lihastele rahustava ning noorendava toimega. Õllevann aitavat välja higistada mürke (mida iganes see tähendab), vähendada stressi, parandada vereringet ja lõõgastada lihaspingeid. Lisaks kosutab õlu nii vaimu kui ihu tänu selles rohkelt leiduvaile B-vitamiinidele, saab lugeda reklaamidest.

Tšehhis avatud uue aja õllespaast kui moeröögatusest kirjutas Kroonika enam kui kümnendi eest. 2015. aastal oli reisibüroode andmeil õlles suplemise võimalus Tšehhimaal näiteks Pilsenis, Bahenecis, Harracovis, Olomoucis, Chodovaris, mujalgi. Turismikorraldajad mainisid, et õllespaad on hakanud tekkima ka Poola hotellidesse.

Eesti esimene õllespaa asutati Viimsi Tervisekeskuses Harmoonikum aasta eest.

Saku ÕlleSPA suur õlletünn kümblemiseks:

Väikesed õllevannid:

Fotod: Saku ÕlleSPA