Suri legendaarne vene luuletaja Jevgeni Jevtušenko

Kuulus Vene poeet Jevgeni Jevtušenko suri USA-s 84. aasta vanuselt. Jevtušenko oli möödunud sajandi 50-ndaill ja 60-ndail aastail üks Nõukogude Liidu tuntumaid luuletajaid.

Ta tuli luulesse Hruštšovi sula ajal. Tema luuleõhtud olid legendaarsed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poliitiliselt oli ta nõukogude võimu vastu siiski suhteliselt leebe, tema võimukriitika jäi autoritaarses režiimis lubatud piiridesse.

1961. aastal kirjutas Jevtušenko poeemi "Stalini järeltulijad", kus ta tõdes, et kuigi Stalin on surnud, on stalinism ja Stalini pärand ikka veel au sees. Oma poeemis pöördus ta ka otse Nõukogude Liidu valitsuse poole, et nad kindlustaksid, et "Stalin ei tõuseks enasm kunagi".

Peale luule kirjutas Jevtušenko ka romaane, esseesid ning tõi linale mitu filmi.

Eesti keeles on Jevtušenkolt ilmunud kaks luuleraamatut: 1977. aastal "Loits" ja 1985. aastal "Kolmas mälu".

Konserveeritud kultuur

Vene keelest tõlkinud Arvi Siig

Bugi jõe äärses

noores asulas —

tuisu ja

igavuse asumaal

öös vast mingi

Marsi kroonik

näebki üht lõket, mis almust noolib.

Selle paistel

üksühe najal

Michael Jacksoni rütmide lajas

pooleli jäetud kultuurimajas

tantsivad armunud,

unistajad.

Raisatud mördi ja rooste kremplis,

ümber viisaastak, suured kavad,

konutab

uue kultuuritempli

konserveeritud kondikava.

Vastu turris armatuuri

pilved siin verele rebivad end.

Tantsivad noored ses koletus puuris,

laeks ja seinteks

lobjakalend.

Maalritüdrukud, altid vaabale,

aga ikkagi noorukesed-värsked,

tammuvad

moekais kosmosesaabastes,

mukitud päis

ka Assadovi värsse.

Samas puuris on nende unelmad —

lukksepp Žora, kel pilk nii sume, ja

pleekja harja all film Pugatšovast,

Kanada hoki, .L—ам

,.„..„..-д-1...

ning taskust end hoovab Fr.u. Krvälja

tal kõike täheldav mees — nfc.

kapsja krimka kaane-Maigret.

Millega toidate lõket nõrka,

mille lõhn on nii

tuttavalt mõrkjas?

Konserveeritult ongi kultuur

tuli,

mis teeb ka Catullusest

tuki,

ilma et tahakski teada tast suurt

tüdruk, kes joobnud oma

moodsaist sukist.

Kuis võib küll

laste joonistusi

ja rahvateatreid

kõrbema jätta!

Näitle j aandel, kes keevistööd pusib,

laval mitte lasta proovida kätt kai

Tules Tšaikovski noodileht kooldub —

leegilgi

lahvatada on häbi.

Aga ei võpatand plaani-Napoleon,

kriipsutades

kultuuri

läbi.

Ärge ometi

sinatsel kombel

konserveerige

rahva homset!

Mis on kultuur konserveeritud kujul?

Inimnäod

purgikaantena ilmetud.

Polituuriga tõstetud tuju.

Pilk, mis vaid

pärast süsti ilmestub.

Võitleme joomise vastu, kuid igavus,

hall igavus hullem on peedist.

Meile me parema-mina-igatsust

nii ei kindlusta ükski meedik.

Kahekümneaastased! Pärida teile

jäetud on sajandi raugaiga.

Mida on sellele lisada meil veel?

Tantsupuur

tuisudiskoriga?

Helikassetid on

hinge konservid,

ainuraksete vaimne tervis.

Konserveeritud kunsti vapiks —

portatiivsed poprütmi klapid

selle kõrvus, kes vahet ei tee,

kas Pasternak

on puu või poeet.

Noored,

tarvis on üürata karedalt

oma tõde,

seda ainsat ja karmi.

Uut Jevtušenkot,

olevast paremat,

sada korda paremat

teile on tarvis.

Armastan teid, seepärast ka sarjan.

Ei, ei ole

«eliiti» ja «karja».

Milleks maailm, too päritav, muutuks,

kui Dostojevski ja Beethoven puuduks?

Tuhandeaastaseks aatomivabaks

saab ta, kui

hinge

surm ei taba.

Nii,

pihud verel noist värvust puuril,

kus tantsib ja tantsib igavus kole,

Aljoša Karamazov teid pilguga puurib,

aga kes ta on, teil

aimugi pole.