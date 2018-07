SUUR FOTOGALERII | 300aastase Paldiski linna rikkus peitub lastes

Väljas rippusid ka heegeldatud sibulakotid, mille suhtes olid venelased oodatust leigemad. Müüja tõdes, et Paldiskis läheb paremini türgi ja poola valmisriiete kaupadel. Kuigi lapitekke imetlevaid silmapaare leidus, siis kippusid kohalikud vaatama ikka seda, mida panna selga ja jalga.

Paldiskist pärit poiss Ervin Sven oli lauale ritta seadnud õemehe poolt valmistatud viled. Eriti põneva väljanägemisega oli kolme haruga harkvile. Algajale muusikule igati hea kingitus, tuli nentida.

Mett müüs Rita Arro, kes oli Paldiski laadal esimest korda, tunnetades laadal kaheksa meemüüja tõttu tihedat konkurentsi. Mesiniku ligi 150 mesipuud paiknevad mitmel pool Keila lähiümbruses: Keila-Joal, Niitväljal, Ohtus ja Leholas. Ta märkis, et palju osteti eelmise aasta kanarbikumett, huviorbiidis oli ka tatramesi.”

Paldiski juures tõi tegus mesinik välja ilusa looduse: “Siia on elama asunud rohkem eestlasi. Minu jaoks on Paldiski positiivne. Talvel käime mõnes Paldiski töökollektiivis mett pakkumas.”

Lisaks laadamelule ei lakanud esinejatevool ka suurel laval. Sinna astusid riduradapidi üles esinejad nii lähiümbrusest kui ka kaugemalt. Baškiiri rahvuspillil kurail võttis kauni meloodia üles Tallinna Baškiiri Kultuuri Ühenduse esindaja Ilnur Hairullin. Tegemist on puhkpilliga, millel puudub huulik, kuid mille torust saab välja puhuda baškiiri rahvaviise.

“Kui inimene võttis kätte kurai, siis temast sai baškiir,” märkis eesti filoloogiat õppinud Hairullin. Baškiiride jaoks asub Paldiskis tükike püha maad, sest siia saadeti 18. sajandi keskel sunnitööle nende rahvuskangelane Salavat Julajev.

Noor baškiir ei kõhelnud hetkekski ning sammus pärast etteastet läbi rahvasumma peaminister Jüri Ratase juurde, et anda talle üle raamat “Salavat Julajev. Eesti mäletab."

Lahepere Kultuuriseltsi rahvamuusikaansambel “Möllav meri” käib pidevalt koos Laulasmaa koolimajas.

“Kui me aknad lahti teeme ja esitame esimest lugu, mis meil täna kontserdil oli, nimelt Arvo Pärdi Ukuaru valsi, siis on vahel nii, et maestro võib seda isegi kuulda, sest ta elab seal nii lähedal ja sõidab vahel mööda,” jutustas “Möllav mere” juht Peep Raun.

Kümnendat tegutsemisaastat tähistanud ansambel oli Paldiski 300. juubeli valguses ja Adamsoni poolt istutatud võimsa lehise kõrval alles poisike. Mitmekülgne muusik ja õhtujuht Peep Raun peab Lääne-Harju vallas kultuurispetsialisti ametit.

“Hetkel on toimumas kultuuride lõimumine. Nüüd kui on kokku saanud nii eesti rahvuskultuur kui ka ukraina ja vene kultuur - kõik, kes on siia täna kokku kutsutud - siis lõimumine kindlasti toimub,” jutustas ta, “kindlasti saab Paldiskist vahva eesti linn, nagu see kuulutati välja 1933. aastal, mil Paldiski sai oma linnaõigused.”

Tundub, et väärika kunstniku hoovis oli Lahepere Kultuuriseltsi ansamblil “Möllav meri”, naisrühmal “Lahepere Lained”, naisansamblil “Laulvad liivad” ja segarühmal “Lahepere Lained” igati hubane ja intiimne esineda. Võrreldes suure lavaga oli ateljeemuuseumi õuel imetabane hõng, mida võimendas lummav päikesepaiste.

Muuseumi kõrvalhoones oli avatud paldisklase Andrei Kirillovi maalide näitus. Eriti põnevalt oli kujutatud Pakri tuletorni - see on maalil õhus ning paekivimügarikust tungivad välja juured; teisel pildil oli kunstnik kujutanud ennast 18. sajandi mereväelasena suure purjelaeva taustal. Andrei Kirillov ammutab inspiratsiooni Paldiski ajaloost ja loodusest.

