Suur jahimeeste kokkutulek tuleb tänavu Haapsalu lennuväljal

“Üldiselt on tänavune kokkutulek suunatud koostöö arendamisele partneritega väljaspoolt seltsi,” ütleb Eesti Jahimeeste Seltsi pressiesindaja Andra Hamburg.

“Kokkutulek käsitleb senisest enam jahiseltside ja kaitseliidu koostööd. Paljud jahimehed on ka aktiivsed kaitseliitlased. Soovime sel aastal kokkutulekul koos naiskodukaitsjatega korraldada erinevaid töötubasid, näiteks esmaabi, looduses hakkama saamise või maastikul orienteerumise teemal,” räägib Hamburg. “Samuti soovime arendada juba täna toimivat koostööd erinevate olukordade lahendamisel. Näiteks kadunud inimeste otsingutel looduses, millest on reaalselt palju abi olnud.”

Üldiselt põhineb jahimeeste kokkutulek aga ikka samal kontseptsioonil, kus on nii võistlusi, koolitusi kui ka meelelahutust. Kuna see on kujunenud pereürituseks, tuleb pakkuda tegevusi nii jahimeestele kui ka nende perele.

“Oleme proovinud hoida seda joont, et kokkutulek toimuks Eesti eri paigus ning et piirkondlikud jahiseltsid saaksid korralduses kaasa rääkida. Seega ei kordu detailides sel aastal see, mis toimus eelmisel aastal Pärnumaal või mõni aasta tagasi Võrumaal,” ütleb Hamburg.

Ta toob välja, et lennuväljal on rohkelt ruumi ning seetõttu saab seal läbi viia mitmeid tegevusi nagu vibulaskmine ja õhkrelvade võistlused.

Eelmisel aastal käis kokkutulekul ka hulk väliskülalisi, kes üritusega rahule jäid ning avaldasid soovi Eesti jahimehi taas külastada.

Praeguseks on kinnitatud esimene bänd - Terminaator. Samuti käivad veel läbirääkimised programmi, päevakava ning ka tänavuse kokkutuleku põhisõnumi osas.