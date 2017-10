Suur-Järvamaa asutaja Alo Aasma: natuke nukker tunne on

Küsimusele, kuidas meeleolu on, vastab ainsa kohalike omavalitsuste valimistel osalenud maakonnaülese valmisliidu juht, Järva maavanem Alo Aasma naljaga pooleks: „Unine.“

Paide linnas jäi valimisliidu saagiks kolm ja Järva vallas neli kohta, Türil ükski nende liige volikogusse ei mahtunud. Kõige kopsakama häältesaagi korjas liikmetest Järva vallas kandideerinud E-piima juht Jaanus Murakas (157 häält).

Unistus ühtsest Suur-Järvamaast ei ole siiski purunenud, väidab Aasma, kuid tõdeb, et natuke nukker on küll, et valijatelt loodetud mandaati ei saadud.

„Püssi me põõsasse siiski ei viska, idee elab ju edasi. Neli aastat tagasi ei rääkinud keegi haldusreformist, see tuli suhteliselt äkki. Järgmistel valimistel on meil teiste ees kindel eelis, sest oleme selle teemaga juba mõnda aega tegelenud,“ usub mees.

Kõige nukramaks teeb maavanema aga see, et valimisaktiivsus Järvamaal oli väga madal. „Ainult 55%. 55!“ rõhutab Alo Aasma.