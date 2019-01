Andrus Põld, ABC Supermarketsi ASi juhatuse liige, ütleb, et tõenäoliselt kallinevad alanud aastal enim kohalikud tooted, mille tootmistsüklis on inimtööjõul suur osakaal. “Võimalik, et teraviljatoodete hind tõuseb seoses eelmise aasta põuase suvega. 2018. aastal vedasid hinnatõusu piimatooted, munad ja joogid.”

Nagu teiste kauplusekettide kõneisikud, kinnitab ka Andrus Põld, et ahnusega pole kaubanduses midagi tegemist.