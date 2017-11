SUUR LABORIUURING | 38 testis osalenud Läti ning Lääne-Euroopa sama toidukauba vahel leiti erinevusi

Läti Veterinaar- ja Toiduamet viis läbi laboriuuringud Lätist ja Lääne-Euroopa poodidest ostetud 38 sama nimega toidukauba vahel. Enamike toodete vahel leiti erinevusi, kuid amet järeldas teisipäeval, 21. novembril avaldatud uuringus, et erinevused pole märkimisväärsed.

Võrreldes pakendil märgitud koostisosi, tuvastati enamikel juhtudel, et kasutatud on erinevaid tooraineid – võib öelda, et kallimaid ja odavamaid. Laboriuuringud näitavad siiski, et märkimisväärseid erinevusi toiteväärtuses või rasvhapete sisalduses pole. Ühelgi juhul ei avastatud, et toote koostis erineks sellest, mis on etiketile kirjutatud.

Näiteks võrreldes Lätist ja Saksamaalt ostetud „Nestea” jääteed, leiti, et Saksamaal valmistatud joogile polnud suhkruasendajat lisatud, kuid Euroopa Liidus valmistatud ning Lätis müüdud tootes sisaldus ka suhkruasendaja.

Saksamaalt ostetud „Nutella” pähklikreemi sisalduses on lõssipulber, kuid Lätist ostetud pähklikreemi sisalduses leidub ka vadakupulber. Süsivesikute hulk oli mõlema toote puhul võrdne.

Võrreldes Lätist soetatud „Milka” šokolaadi Saksamaalt ostetuga, olid neil küll kirjade järgi sama koostis, kuid laborianalüüs näitas, et erineb pähklite ning šokolaadi osakaal. Sealjuures ei olnud kummaski šokolaaditahvlis pähkleid 20 protsenti nagu on kirjas pakendil.

Belgiast ostetud „Nutella Ferrero B ready” vahvlite kakokreemi koostises pole vadakupulbrit, kuigi Lätist ostetud tootele on seda lisatud. Sama täheldati Saksamaalt ostetud peekonimaitseliste „TUC” küpsiste puhul. Küllastunud ja küllastumata rasvhapete sisaldus oli mõlemal juhul sama.

Võrreldes Saksamaal valmistatud sufleed „Grabower”, leiti, et Lätist ostetud magustoit on kaetud kakaoglasuuriga, mille sisalduses on taimerasvad nagu palmiõli, aga Saksamaalt ostetud toode on kaetud šokolaadiga, mille sisalduses on kakaovõi ja kakaomass.

Uuritud toidukaubad. Foto: Läti Veterinaar- ja Toiduamet

Läti Veterinaar- ja Toiduameti direktor Māris Balodis järeldab, et nende uuringus saadi sarnaseid tulemusi, kui nendes, mis on läbi viidud Tšehhis, Ungaris või Slovakkias. „Tuleb meeles pidada, et praegu jõus olevate normatiivaktide järgi võib turul vabalt müüa tooteid, milles pole keelatud tooraineid ning milles kõik sisalduvad koostisosad on pakendil ära märgitud,” sõnas Balodis. „Euroopa Komisjoni ees seisab suur väljakutse – leida põhjused, miks tootjad kasutavad sama toote valmistamisel erinevaid tooraineid ja otsustada, kas see on vastuvõetav. Kui ei, siis tuleb mõelda, kuidas see praktika kaotada. Liikmesriikide enda institutsioonidel ei ole efektiivset hooba, kuidas selle üle järelvalvet teostada.”

Läti Veterinaar- ja Toiduamet saatis uuringu tulemused edasi Euroopa Komisjoni uurimiskeskusele, kes töötab välja meetodeid, kuidas liikmesriikide vastavad institutsioonid saaksid edasisteks uuringuteks toidukaupasid valida ning milliseid uuringuid läbi viia, et andmed oleksid võrreldavad ja edasises töös kasutatavad.

Läti Veterinaar- ja Toiduameti täielik nimekiri kontrollitud toodetest ja leitud erinevustest on kättesaadav SIIT.