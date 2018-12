SUUR MÜNDITEST: Eesti euromünte jääb rahakotis aina vähemaks

Rein Raudvere rein.raudvere@maaleht.ee RUS 1

Kõige vähem on kassast lootus saada meie rahvusliku küljega 1- ja 2euroseid, kumbagi vaid iga kümnes varasema iga neljanda asemel. SVEN ARBET

Viie aasta eest selgitas Maaleht suures metallrahatestis, et meil ringlevate müntide hulgas on ülejäänud euroala riikide omi Eesti omadest rohkem. Testi korrates selgus, et mündiareen on vahepeal kirevamaks muutunud, kirjutab homne Maaleht.