SUUR TAEVATREPI GALERII | Valaste joal avatakse ennenägematuid vaateid pakkuv trepistik

Amortiseerunud ja nõlvast alla libiseda ähvardav vaateplatvorm lõigatakse tükkideks, tõstetakse kanjonist välja ja utiliseeritakse.

VALASTE JUGA

Vikipeedia annab teada, et Valaste juga asub Ida-Viru maakonnas Toila vallas (varem Kohtla vallas) Valaste külas. Umbes 30 meetri kõrgune (sõltuvalt vooluhulgast 26–32 m) juga on nii Eesti kui Baltimaade kõrgeim.



Juga ei ole looduslik, vaid saab vee Kaasikvälja kuivenduskraavist ehk Valaste ojast, mida kohalikud kutsuvad Suurkraaviks, kuna oja sängi on liigvee ärajuhtimiseks korduvalt laiendatud. Kuivenduskraav on suudmes kuni 5 m sügavune.



Kohapeal liigub legend Kraavi Jüri nimelisest mehest, kes olla mitu inimpõlve tagasi Valaste oja kaevanud. Kuid kas vesi juba enne Kraavi Jüri kaevetöid samal kohal looduslikus sängis voolas, seda ei mäletata. Seegi, millal Kraavi Jüri kaevetöid tegi, on selgusetu.



Tartus ilmunud nädalaleht Das Inland kirjutas igatahes 1852. aastal, et Chudleigh'i merekuurordis ehk Voka mõisa juures olevat 200 jala (60,8 m) kõrgune juga.