Ehkki Eestis on umbes 200 basseini, pole avalikku ujulat ligi kolmandikus omavalitsuses.

Mitmetest küsitlustest on selgunud, et pooled Eesti inimestest ei oska ujuda. Keskmise Eesti koolilapse kool on ju ujulast keskmiselt 14 kilomeetri kaugusel, mis tähendab, et ujumas käimine napsab suure osa koolipäevast.

Vallavanemate sõnul on ujulate ülalpidamine kallis, piletitulu ei kata kaugeltki ülalpidamiskulu.

Peale rahaliste vahendite on ujulate suurim mure end vähe kasivad kliendid.