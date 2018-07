SUUR ÜLEVAADE | Millega tegelevad praegu endised valla- ja linnajuhid

Pärast haldusreformi tuleks väiksemad kartulid pildilt välja jätta. Foto: Arno Mikkor

Kui vähem kui aasta eest oli meil 213 omavalitsust, siis nüüd on alles 79. Mis on saanud endistest vallavanematest? On nad endale väärilist rakendust leidnud?