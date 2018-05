Suur värav sulges pääsu Eesti läänetippu

Ramsi poolsaarele, kus asub Lääne-Nigula vallale kuuluv puhkekoht ja mandri läänepoolseim tipp, pääseb jalgsi läbi talumaade. Sven Arbet

Eesti läänepoolseim tipp on kaitstud toeka väravaga ning sealsesse avalikus kasutuses puhkekohta saab matkata vaid jalgsi. Valla vastuväidetest hoolimata arvab maaomanik, et nii see võikski jääda.