Ei mäletagi ideed, mis oleks nii tormiliselt vastu võetud, kui taas lauale tõstetud Suure väina silla rajamine. Ometi pole mõte uus, idee autorid on pärit üle-eelmisest sajandist.

Alates Väikese väina tammi valmimisest on räägitud ka silla ehitamisest üle Suure väina.

Seda, et riik leiaks vajalikud ressursid, loota pole. Ja ega seda saa ka riigile ette heita, kindlasti on riigi jaoks olemas palju olulisemad kohad, kuhu investeerida. Järelikult on ainus võimalus haarata ise initsiatiiv, leida rahastajad, saada vajalikud kooskõlastused ja alustada ehitust.

Esmase äriplaani alusel oleks silla esimesel tegevusaastal omakapitali tootlus 9,5%, mis kasvaks viiendaks tegevusaastaks pea 14%ni. Selle juures on arvestatud, et sõiduauto hind silla ülesõidul oleks 14 eurot ja reisijaid eraldi ei maksustata.