"Selleks, et süsteemid töötaksid rütmis 24/7/365, peaksime vaatama, kas saame kasutada ajateenijaid. Kuid ajateenistus kestab üksteist kuud, seega terve aasta ei oleks kaetud. Ja nüüd on küsimus, kas me täidame selle kaheteistkümnenda kuu ära lepingutega, värvates ajateenijaid veel üheks kuuks või muudame osal inimestel ajateenistust ühe kuu võrra.

Meil on ka värvipimedaid ja liikumispuudega inimesi, kes tõenäoliselt saaksid sellega hakkama.

Küll aga peavad nad kõik olema valmis ikkagi end ka relvaga kaitsma. See jutt, et kaasaegne sõda on hoopis teistsugune ja relva pole enam vaja, on natuke asjatundmatu."