Suurfirma Stora Enso juht: puid on metsas piisavalt

"Uutel turgudel, kuhu oma tselluloosi- ja paberitööstuse oleme viinud, arvavad paljud inimesed, et tegu on 1970ndate laadis investeeringutega, mil puidutööstus saastas keskkonda tugevalt. Tänapäeval on see üks kõige rohelisem ja puhtam tööstus üldse," kinnitas Stora Enso juht Karl-Henrik Sundström. Ta räägib, mida kõike saab tänapäeval puidust; miks tekkis tänavu Põhjamaades toorpuidu defitsiit ja miks paberi hind on kerkinud nii kõrgele.