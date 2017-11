Suurim õunakasvataja müüb kuldreneti pähe tundmatut sorti ja teadmata päritoluga ubinaid

Silmatorkavalt hea välimusega õunad ilmusid suurtesse kaubanduskeskustesse müüki sel kuul, kandes esmalt silti “Kuldrenett”. Nüüdseks on “Kuldrenett” asendunud sõnaga “Renett”, kuid kummalgi juhul ei ole tegu eestlastele hästi tuntud õunasordiga ‘Liivi kuldrenett’.

Samuti ei sarnane õunad mõne muu Eesti aedades levinud reneti-rühma kuuluva õunasordiga, ehkki õunte päritolumaaks on märgitud Eesti. Hinda on neil omajagu – kilo maksab 2 eurot ja 99 senti.

Kuna algul kandsid sildid õunakottidel “Kuldreneti” nime, äratasid need Lõuna-Eesti kauaaegse õunakasvataja, Halika Õunatalu juhi Lauri Kasvandi tähelepanu, sest juba palja silmaga vaadates oli asjatundjale selge, et ‘Liivi kuldrenett’ see küll olla ei saa.