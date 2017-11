“Minu endine mees oli alguses nii sõjakas, mitte ühegi lapse eest ta õigusi mulle ei andnud, ütles, et kaeba kohtusse kui tahad!” rääkis Maalehele viie lapse ema, kes on oma laste isast lahutatud juba 2000. aastal.

Kahe vanema tüli põhjuseks sai riiklik pensionikindlustuse seadus, mis näeb ette, et iga kuni kaheksa aastat kasvatatud lapse eest saab üks lapsevanematest oma pensionistaažile juurde kaks aastat või pensionilisana kaks aastahinnet.

Üks aastahinne on praegu 5,767 eurot, see tähendab, et igas kuus saab pensionile jäänud lapsevanem juurde 11,534 eurot ühe lapse eest (kaks aastahinnet).

Konks on aga selles, et niisugust toetust saab senise seaduse järgi nautida vaid üks vanematest ja teine peab esitama selleks kirjaliku nõusoleku.

Kui kirjalikku luba pole, jäädaksegi vaidlema.