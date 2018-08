Suursaadik: Venemaa ei tohiks muutuda meile tundmatuks maaks

"Eesti ja teised Balti riigid esindavad väidetavalt russofoobset poliitikat, astuvat Euroopa Liidus ja mujal rahvusvahelisel areenil aktiivselt välja selle nimel, et Venemaa suhtes rakendada mitmesuguseid piiravaid meetmeid jne. Meie poliitikud tegevat palju Venemaa-kriitilisi avaldusi, mis ei mõju hästi suhete üldisele õhkkonnale. Siit võiks just nagu järeldada üleskutset: katsuge oma retoorikat kohandada, et see ei oleks nii terav. Siis meie Venemaa poolt vaatame, ehk õnnestub sellelt pinnalt midagi teha."