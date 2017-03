Suursaarte omavalitsusjuhid: saarte omavalitsused võiksid luua ühise omavalitsusliidu

Eile külastas Saaremaa Omavalitsute Liidu esimees ja Kuressaare linnapea Madis Kallas naabersaart Hiiumaad. Kohtumisel Hiiu vallavanema Reili Rannaga oli arutelu keskpunktis mõistagi haldusreform kui osa riigireformist ja selle saareline eripära.

Mõlemad omavalitsusjuhid jagavad seisukohta „üks saar – üks omavalitsus“, mis tähendab, et saarel asuv linn koos tänaste omavalitsustega moodustavad kogu ühtse toimepiirkonna ja konkreetse saare tuleviku üle otsustavad sellel saarel elavad inimesed üheskoos.

„Hiiu- ja Saaremaal on sarnased mured ja rõõmud. Alustades töökohtade loomisest kuni turvalise elukeskkonnani. Pole kahtlust, ja seda on juba nüüd ette näha, et pärast haldusreformi kasvab saarte omavahelise koostöö tähtsus,“ ütles Hiiu vallavanem Reili Rand.

Madis Kallase sõnul jõuti arusaamale, et Eesti saarte koostöö võiks liikuda uuele tasandile. “Leiame, et võiksime luua saaromavalitsusi ühendava liidu. Sellel liidul oleks kahtlemata oluline roll saartel elavate inimeste huvide esindamisel – näiteks transpordiühenduse korraldamisel mandri ja saarte vahel,” lisas Kallas.

Saarte omavalitsusliit saaks ühendada ja koordineerida Hiiumaa, Kihnu, Muhu, Ruhnu, Saaremaa ja Vormsi omavalitsuste tegevust. Näiteks Ruhnu vallavanem Jaan Urvet ongi algatusse positiivselt suhtunud.

Nii Reili Rand kui ka Madis Kallas lubasid lähiajal idee üle arutada alguses Hiiumaa ja Saaremaa omavalitsusliitudes, et siis juba teiste võimaliku partnerite juurde minna.