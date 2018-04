Suurtootja Veljo Ipits toiduainete hinnatõusust: süüdi on kõrged maksud ja madal efektiivsus

"Osa nõudeid on Euroopa Liidu põhised, aga Eesti riik üritab kohati olla veelgi innovatiivsem ja parem. Me oleme eurodirektiivide täitmisel väga innukad ja tublid ning alati esirinnas. Ma ei ütle, et see on halb, aga kusagil on piir.

Elame ju samas konkurentsimaailmas ja ei saa oma ettevõtteid panna halvemasse situatsiooni kui näiteks lätlasi või leedulasi."