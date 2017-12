SUUSARAJAD OOTAVAD | Kui ilm õnnistab ja pealehakkamist on, saab nädalavahetusel suusatama minna

Selle nädala lumi pani rajameistrid usinalt tööle, ent reedese sula ja vihmade tõttu muutus enamik Eesti suusaradadest taas liiga vesisteks. Nädalavahetusel on suurem lootus suusarajale saada lõunaeestlastel.

„Null kraadi, räästas tilgub, aga rada on lume all ja klassikajälg sees,“ teatab Haanja rajameister. „Rahvas on peal ja hullu midagi ei ole, sest teisipäeval-kolmapäeval tuli 23 sentimeetrit lund. Lihtsalt praegu ei kannata traktoriga rajale minna.“

Tartumaa tervisespordikeskuse rajal Elvas leidus samuti suusahuvilisi, kes kaheksakilomeetrise raja olid ette võtnud. Maratoniraja suusameister teatab, et kohale võib tulla, aga sõita kuigi meeldiv pole – sõida nagu vahu sees. Nädalavahetuseks külmemat ilma ei lubata ja seega loodab tema radu juurde ajada uuel nädalal.

Põhja-Eestis oli täna sooja ja vihma rohkem. Valgehobusemäel tegi vihm radadele liialt palju liiga: „Kui lund juurde ei saja, siis siin suusatada ei saa.“ Samuti olid korralikud rajad Kõrvemaal, kuid täna need sula tõttu enam avatud ei ole: „Kui jääb üle nulli, siis pole tulla mõtet.“

Järgmise nädala reedel avatakse kunstlumerada Pärnumaal Jõulumäel, mis tänaselaadsetele suladele kenasti vastu peaks pidama. Sel aastal on esimest korda kahurid ja rajatraktor Narvas, et sinnagi korralik kunstlumerada teha.

„Paljud kohad kahuritega ootavad, et tuleks paariks päevaks -6 kraadi ja hoiaks, siis hakatakse lund tootma,“ räägib Terviserajad.ee juhataja Alo Lõoke. „Kui on näha, et mõnele külmapäevale järgnevad soojad, siis pole mõtet.“

Kui soovid nädalavahetusel suusatada, siis vaata hommikul aknast välja, kiika radade olukorda SIIT ning helista kohaliku suusaraja hooldajale, et kuulda, kas rada kannatab sõita.

Tänahommikune lumikate üle Eesti: