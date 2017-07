Suusataja Aivar Rehemaa valmistub olümpiaks maasikapõllul

Tartumaal Haaslava vallas laiuvatel AranFarmingu maasikapõldudel võib kohata tööhoos suusaässa Aivar Rehemaad ja aeg-ajalt teisigi suusakuulsusi.

„Aivar Rehemaa on praegu mulle nõu ja jõuga abiks,“ teatab maasikakasvataja, osühingu Aran PM ainuomanik Paavo Otsus, kellele kuulub Eesti suurim katmikala maasikakasvatus. Firmaomanik selgitab, et Rehemaa on talle väga hea sõber, samas töödejuhatajaks teda kindlasti nimetada ei saa.

„Aivar on ikkagi sportlane edasi, aga ta käib ja aitab nii palju, kui treeningute vahel jõuab,“ rõhutab maasikakasvataja.

„Meil on praegu põllul selline kergem ettevalmistusperiood, Rehemaa ongi nüüd appi tulnud,“ selgitab Paavo Otsus, kel kibekiirel maasikakorjamise hooajal on vaja organiseerida korjajate igapäevatööd, maasikakastide ladustamist ja vedu, umbrohutõrjet jt töid.

Maasikapõllud laiuvad Aranis 15 hektaril, sellest pool katmikalal. Hooajal on firmas abiks kuni sada hooajatöölist.

„Meil on siin tööl õpilasmalevad, võõrtöölised Moldavast, aga samuti ka suusatajaid,“ räägib peremees.

Suusatrenn maasikapõllul

Maasikakaistanduste omanik Paavo Otsus on ise ka kõva murdmaasuusataja olnud, praegu on ta Eesti Suusaliidu juhatuse liige. Seetõttu pole suusatajate trenn ja koormused Otsusele võõrad. Ta toob esile, et sportlasele on töö maasikapõllul natuke teistmoodi keskkond.

„Selline väike vaheldus maasika juures – on värsket õhku ja palju liikumist. See on teistsugune treening, aktiivne puhkus.“

Otsus on koos Rehemaaga lõpetanud Otepää Spordigümnaasiumi. „Olime klassivennad, teigime koos kõvasti trenni ja saavutasime ka tulemusi. Olen noorteklassis ise ka paar korda murdmaasuusatamises Eesti meister olnud,“ seletab Otsus, lisades, et nüüd on tal teised huvid. „Aga sõbrad oleme Aivariga ikka edasi.“

Veerpalu pole veel maasikapõllule jõudnud

„Meil on siin teisigi suusatajaid käinud, Karel Tammjärv oli siin ka maasikaid korjamas. Andrus Veerpalu pole veel käinud,“ seletab maasikapõldude omanik Paavo Otsus.

Aivar Rehemaa valmistub praegu 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängudeks. Selle aasta algul Otepää MK etapil lõpetas ta parima eestlasena 43. kohal.

Rehemaa on aeg-ajalt meediale mõista andnud, et kui olümpiahooaeg kulgeb samasugusena nagu mullune, siis ta lõpetab oma sportlaskarjääri.

Kas suusaäss leiab oma uue kutsumuse maasikaäris, ei ole praegu veel teada.