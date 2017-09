Šveitsi suusakuurordid rõõmustavad - nädalavahetusel sadas lumi maha

Sel nädalavahetusel sai suvine matkahooaeg Šveitsis tõenäoliselt läbi, sest mitmes piirkonnas kuni 1500 meetri kõrgusel ja kõrgemal Alpides sadas laupäeval maha esimene lumi. Kohati oli sadu tugev ning tekkis üsna paks lumikate, mis püsib kindlalt siiani.

Lumevaip on näiteks maas Laax'i, St Moritzi, Jungfrau ja Crans-Montana kandis. Vaata kauneid lumiseid vaateid, mis suusaspordihuviliste südameid rõõmustavad, Verbieri suusakuurordi veebikaameratest.

Ilmaprognoosi kohaselt õhutemperatuur langeb ning öökülmad saabuvad eeloleval nädalal ka madalamal asuvatesse regioonidesse.

Šveitsi meteoroloogiateenistus tõdeb, et tõenäoliselt 2016. aasta soe sügis ei kordu ning talv ongi mägedes peagi käes. Õhutemperatur võib lähipäevil küll pisut tõusta, kuid mitte märkimisväärselt, teatab MeteoSuisse.

"Kõik märgid näitavad, et suvi on selleks korraks lõplikult läbi," vahendab portaal The Local Šveitsi ilmateenistuse meteoroloogide arvamust.

Eestis lähinädalatel veel lund oodata pole. September tuleb meil normilähedase õhutemperatuuriga (+10,3..+13,1°C). Sademeid on ette näha samuti normi piires (norm 56..74 mm).

Kuu viimane kolmandik tuleb muutliku ilmastikuga ja suhteliselt soe.