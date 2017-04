Swedbank võtab klientide andmete töötlemiseks ja neile paremate soovituste andmiseks appi Tartu Ülikooli teadlased

Mai keskel alustavad Swedbankis tööd kolm Tartu Ülikooli teadurit, kes uurivad panga klientide andmemasse ning koostavad uusi tõhusamaid algoritme klientidele personaalsete soovituste tegemiseks. Lihtne näide sellise andmeanalüüsi tulemusest on inimestele sõltuvalt nende vanusest nõuannete jagamine rahaliste puhvrite loomiseks, kui säästmisega pole veel alustatud.

Swedbank Eesti juhi Robert Kiti sõnul on koostöö Tartu Ülikooliga märgilise tähtsusega mitmel tasandil. „Ühest küljest on nii teaduslikes uurimustes kui ka praktikas üle maailma korduvalt kinnitust leidnud, et riikide majandusliku käekäigu määrab see, kui edukalt suudavad teadusasutused ja ettevõtted ühiselt innovatsiooni panustada. Teisalt on tähtis ka see, kuidas meil õnnestub koos Tartu Ülikooliga analüüsida panga valduses olevaid tohutuid kliendiandmete hulkasid ning selle kaudu anda inimestele paremaid isikustatud soovitusi, mis omakorda viivad Eesti inimese teadlikuma finantskäitumiseni.“

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo sõnul ei ole ükski andmehulk Eestis nii suur, et seda ei saaks analüüsida. „Oluline on, et ettevõtted, kes mõistavad andmete kasutamise potentsiaali, oskaksid sõnastada õigeid küsimusi, millega kasvatada oma konkurentsivõimet, vältida riske ja petuskeeme ning selle käigus olla paremad teenusepakkujad oma klientidele. Andmekaeve meetodid otsivad uusi olulisi seoseid, mida saab rakendada automaatse otsusetoe ja kliendipakkumiste korraldamiseks. Sellega peaks vähenema ebaoluliste pakkumiste tegemine ning lõppkokkuvõttes kasvama ka klientide rahulolu teenustega. Professor Dumas’ juhitav äriprotsesside analüüsi töörühm on selle projekti jaoks Swedbankile ideaalne partner ning loodan, et sellest kasvavad välja uued võimalused mõlemale osapoolele,“ rääkis Vilo.

Tartu Ülikool ja Swedbanki koostööprojekti kogueelarve on 335 000 eurot ning projekti toetatakse Euroopa Liidu struktuurifondide „Nutika spetsialiseerumise“ tegevuse raames. Selle toetuse eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Toetus aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte. Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru, mida korraldab Sihtasutus Archimedes.