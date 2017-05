Taani küla on tabanud kassiAIDS-i epideemia

Foto on illustratiivne.

Taanis asuvas Sønder Onsildi külas on kasse tabanud tõeline õudus - vallandunud on kassiAIDS-i ehk immuunpuudulikkuse viiruse epideemia. Kõik hulkuvad loomad püütakse kinni ja vajadusel eutaneeritakse.

Kasside immuunpuudulikkuse viirus, mida mõnikord ka kasside AIDS-iks kutsutakse, on diagnoositud vähemalt üheksal Sønder Onsildis ja selle lähiümbruses ringi hulkuval kassil.

Olgugi, et kasside AIDS inimesi ja teisi loomi ei ähvarda, levib see kasside seas – kui nad üksteist hammustavad või kriimustavad. Ja kui kass juba kord nakatunud on, siis haigust ravida enam ei saa.

Immuunpuudulikkuse vastu ei ole võimalik ka vaktsineerida. Sestap ongi vaja kõik hulkuvad kassid, kes viirust levitada võivad, kinni püüda. Seda tehakse järgneva kuu jooksul kindlaksmääratud päevadel.

Kassiomanikel palutakse neil päevadel oma kiisud, kes ei kanna kaelarihma või identifitseerimist võimaldavat kõrvatätoveeringut, siseruumides hoida.

Kui kass on viirusega nakatunud, võib kuluda kuni kümme aastat, enne kui haiguse sümptomid ilmnema hakkavad. Kassipojad haigestuvad juba ema kõhus. Haiguse diagnoosimiseks kasutatakse vereanalüüsi.

Immuunpuudulikkuse sündroom nõrgendab kassi immuunsüsteemi ning loomale hakkavad kergesti külge igasugused nakkushaigused.

Veterinaaride sõnul aitavad haigestumise riski vältida steriliseerimine ja kastreerimine, sest siis muutuvad kassid vähemagressiivseks ning hammustavad ja kriibivad teineteist vähem.

Kui kassil, kes kinni püütakse, tuvastatakse immuunpuudulikkuse viirus, ta eutaneeritakse. Püütud, kuid terved kassid viiakse varjupaika.

Allikas: The Local