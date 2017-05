Taevaskoja jõelaev Lonny saab päikesepatareid ja alustab hooaega varem

Taevaskojas Saesaare paisjärvel sõitev jõelaev Lonny saab tänavu lõbureise alustada varem kui varasematel hooaegadel, sest hakkab liikuma päikeseenergia ja elektrimootori jõul.

Lonny sõite on turismihooajal igal aastal mõningal määral piiranud see, et Saesaare paisjärv asub Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala piiranguvööndis. Kaitse-eeskirja järgi on kaitsealal keelatud sõita sisepõlemismootoriga veesõidukiga, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel.

Saesaare paisjärvel on sõiduluba vaid 15. juunist 30. septembrini. Seal on lubatud sõita kuni 15-hobujõulise mootoriga ujuvvahendiga, mille kiiruseks on kuni seitse kilomeetrit tunnis.

Elektrimootoriga ujuvvahendite ja teiste sisepõlemismootorita sõidukitega võib sõita ajapiiranguta.

Äsja sai Lonny omanik hea uudise – Euroopa Liidu Leader-programmist saadakse toetust, et paigaldada laevale päikesepaneelid.

See tähendab, et Lonny hakkab liikuma päikeseenergial ja elektrimootori jõul. See vabastab jõelaeva omaniku piirangust alustada ja lõpetada hooaeg kindlal ajal, kuigi ilmad tegelikult lubaksid sõita ka pikema perioodi.

Lonny perenaine Iia Timmi ütles Reisiportaalile, et päikesepaneelid plaaniti laevale paigaldada juba selleks nädalavahetuseks, aga kahjuks lükkub see edasi järgmise nädala lõppu.

„Eile käis mees Tallinnas seadmete järel, aga paar asja oli maha jäänud,“ lausus ta. Kuna mõned paneeliosad oli saatja jätnud lisamata, saabuvad need hiljem järele. „Ei jaksa selleks nädalavahetuseks paneele üles panna, aga järgmise nädala lõpus on Lonny kindlasti töös.“

Iia Timmi sõnul on see hea, et nüüd saab alustada laevareise senisest varem. „See on kõige olulisem aeg just õpilasgruppidele,“ rääkis ta. „Iga päev saan 5-6 kõnet õpetajatelt küsimusega, miks me ei sõida.“

Timmi märkis, et nad ei julgenud enne investeeringut teha, kui on selge, kas Leader-programmist saadakse toetust. Laeva operaator on osaühing Metsakoda. Projekti kogumaksumus on üle 10 000 euro.

Lonny on 12 meetrit pikk ja 5 meetrit lai ning tema kandevõime on kuni 36 reisijat pluss meeskond. Vaikne ja keskkonnasõbralik mootor võimaldab Lonny pardal nautida looduskeskkonna ilma ebameeldiva mürata.

Lonny marsruut kulgeb mööda Saesaare paisjärve ja Ahja jõge. Teel saab vahetult nautida Ahja jõe populaarsemaid vaatamisväärsusi – liivakivipaljandeid. Koos laevaga liigub jõel palju linde. Nii teada-tuntud pardid ja haigrud kui ka Lõuna-Eesti kroon – jäälind.

Sõit jõelaev Lonnyga maksab 4 eurot täiskasvanule ja 3 eurot kooliõpilasele. Perepilet (2+2) maksab 11 eurot, eelkooliealised saavad sõita tasuta.

Lonny ekskursiooni pikkus on kuus kilomeetrit. Reisid toimuvad iga päev 12.00-18.00. Laev väljub igal täistunnil.

Peale kella 18.00 on võimalik katamaraani välja rentida privaatseteks sõitudeks.

