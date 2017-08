Taevaskojas taasavati pood-kohvik

Taevaskojas on taas avatud pood, mis alustas samas majas tegutsemist 1936. aastal. Kauplus-kohvik jääb avatuks sügiseni.

1936. aastal valmis Taevaskojas eramu, mille ehitas tol ajal Vanakülas kooliõpetajana töötav Daniel Veiken. Omanik planeeris ja avas majas ka külapoe, mis eelkõige looduskauneid kohti külastavatele turistidele mõeldud oli. Parema ruumikasutuse eesmärgil oli sissepääs kauplusesse maja nurgast. Pärast nõukogude võimu kehtestamist maja rekvireeriti. Sel ajal oli maja lisaks kauplusele jagatud korteriteks ja seal tegutses ka raamatukogu.

Nõukogude aegne kauplus kuulus Põlva Tarbijate Kooperatiivile. Tol ajal olid piimapäevad ja vorstipäevad ja ka lihtsalt päevad, kus kaupa ei liikunud. Aga kartongkarbikeses piparmündidrazeed, tuubis Põltsamaa marmelaad ning Kosmos olid pea alati müügis. Samuti 6 rubla maksev Ararati brändi. Taasiseseisvumise järgselt pidas Tarbijate Ühistu kauplust edasi, kuid lõpetas selle tegevuse 1994. aasta alguses. Pärast remonti 1995. aastal avati Taevaskojas taas kauplus, mis tegutses kuni aastani 2006. Nüüd on teatepulga võtnud üle perefirma OÜ Lättekoda, mille tegevusaladeks on jaekaubandus, massaaž ja jooga. Järgmisest suvest planeeritakse ka toitlustust pakkuma hakata.

Hetkel on Lättekoja kaupluses müügil näiteks Lõuna Pagarite küpsetised ja Eesti Pagari saiakesed, Tere piimatooted, Premia jäätised, erinevad snäkid ning esmatarbekaubad. Kohvi- või teetassi taga saab jalga puhata. Poes müüakse ka kohalikku käsitööd. Valikus on näiteks laudlinad, käterätid, õlakotid, siidisallid, keraamika, kerisekivid, seebid, puidust suveniirid, vilditud tassi- ja kannusoojendajad, võtmehoidjad, järjehoidjad ning erinevad tervisekaubad.

„Taevaskoja kui Kagu-Eesti pärli külastajatel on nüüd veelgi mugavam siiakanti tulla ning tutvuda vastavatud poekesega. Poe asukoht on väga hea rongiga liiklejate jaoks, aga kahtlemata ei jää see märkamatuks ka auto, ratta või muu sõiduvahendiga reisijatele. Teekonnale Taevaskodadesse saab nüüd mugavalt kaasa haarata väikse snäki, janukustutaja või mõne esmatarbekauba,“ rõõmustas poe taasavamise üle Põlvamaa Arenduskeskuse turismiarendusjuht Kristi Kahu.

„Hea koostöö märgina on poekeses olemas ka piirkonda tutvustavad trükised ja müügil kohalike käsitööliste toodang. Taevaskoja on Põlvamaa jaoks oluline turismipiirkond, mida külastab palju turiste. Siin ja piirkonnas tervikuna on uute teenuste lisandumine väga tervitatav,“ lisas Kristi Kahu.

Taevaskojas avatud kauplus-kohviku väljaehitamiseks ja sisustamiseks on OÜ Lättekoda saanud Leader programmi toetust Põlvamaa Partnerluskogu meetmest "Ettevõtlusele hoo andmine."