Tähetark IGOR MANG: mida toob koera-aasta 2018

Igor Mang kohtus oma Sulfa-Rikaga aastal 2008 Tallinna Loomade Hoiupaigas. Praegu on seal koduootel ka pildil tähetarga süles olev kutsikas. SVEN ARBET

15. veebruaril 2018 algav maakoera aasta on tõsise töö­tegemise aeg. On karta, et elu läheb raskemaks.